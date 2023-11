Mazzarri asegura que el éxito del Napoli inició hace 10 años cuando dirigió por primera vez al club

ARCHIVO - Foto del 19 de septiembre del 2021, el técnico del Cagliari Walter Mazzarri dirige en ele encuentro ante la Lazio. El viernes 24 de noviembre del 2023, Mazzarri cree que el éxito del Napoli inició hace una década cuando estaba al frente del equipo. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved