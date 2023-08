Maxie Baughan, quien jugó con Eagles y Georgia Tech, falleció a los 85 años

ARCHIVO - Maxie Baughan, quien fuera linebacker de los Eagles de Filadelfia, asiste a un partido de la NFL entre los Eagles y los Giants de Nueva York, el lunes 19 de octubre de 2015, en Filadelfia. Baughan, nueve veces seleccionado al Pro Bowl con los Eagles de Filadelfia y miembro del Salón de la Fama del fútbol americano colegial con Georgia Tech, falleció. Tenía 85 años. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.