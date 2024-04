Maxey anota el máximo de su carrera y los 76ers superan 133-126 a los Spurs en tiempo extra

El escolta de los 76ers de Filadelfia, Cameron Payne, a la derecha, conduce hacia la canasta contra el escolta de los Spurs de San Antonio, Malaki Branham, a la izquierda, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 7 de abril de 2024, en San Antonio. (AP Foto/Rodolfo González) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved