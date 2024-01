Matan a fanático de los Bills cerca del estadio de los Dolphins después del juego del fin de semana

ARCHIVO - Aficionados llegan al estadio Hard Rock previo a un partido de pretemporada entre los Dolphins de Miami y los Eagles de Filadelfia, el sábado 27 de agosto de 2022, en Miami Gardens, Florida. La Policía del Sur de Florida reportó que un hombre mató a tiros a un fanático de 30 años de los Bills de Buffalo durante un altercado cerca del estadio Hard Rock despúes de que los Bills vencieron a los Dolphins en el último partido de la temporada regular el domingo 7 de enero de 2024. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.