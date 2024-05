Martínez frustra juego sin hit pero Bravos vencen 4-1 a Mets

Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, en el centro, los centros Jarred Kelenic, izquierda, y Michael Harris II después de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 11 de mayo de 2024, en Nueva York. Los Bravos ganaron 4-1. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.