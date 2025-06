Mark Daigneault de Oklahoma City, sabe lo que se necesita para ganar títulos; su esposa tiene muchos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

En el camino, ella y Daigneault comenzaron a salir y con el tiempo las cosas se pusieron serias. Y luego, la relación alcanzó un momento clave. Daigneault tenía una oferta de Oklahoma City para entrenar al Blue, su franquicia de la G League. Estaba listo para irse. Kerr tenía un trabajo en Gainesville. Ella no estaba lista para partir.

"El trabajo en OKC era una decisión obvia para él", dijo Kerr al periódico The Oklahoman en una historia de 2021. "Yo le dije: 'Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo.'"

Se convirtió en una relación a larga distancia durante algunos años, hasta que Kerr decidió que era hora de dejar Florida e intentar embarcarse en una carrera como entrenadora en Oklahoma. Los Sooners no tenían un trabajo para ella inicialmente, antes de que se abriera una posición voluntaria justo cuando ella iba a hacer el cambio de todos modos. Kerr mantuvo ese trabajo voluntario —entrenando la barra de equilibrio y ayudando a Oklahoma a ganar tres títulos de la NCAA— durante unos seis años, antes de que la NCAA cambiara las reglas para permitir que las posiciones de asistente voluntario se convirtieran en posiciones de tiempo completo y remuneradas.

Durante ese tiempo, Daigneault fue promovido del Blue al Thunder, se casaron y comenzaron una familia.

"Ella tiene una manera de conectar con nuestros estudiantes-atletas a nivel personal y es una líder excepcional", dijo el entrenador de Oklahoma, K.J. Kindler, cuando Kerr finalmente fue promovida.

A Daigneault le gusta decir que los verdaderos entrenadores en su casa ahora son los dos hijos de la pareja, de tres y dos años, que básicamente dirigen el espectáculo.

"No estamos a cargo", dijo Daigneault. "Solo estamos sobreviviendo."

El menor de los dos niños nació el 15 de abril de 2023, un día después de que el Thunder fuera eliminado del torneo de play-in de esa temporada, y el día en que los Sooners competían en la final de gimnasia de la NCAA en Fort Worth, Texas. También fue más de una semana antes de la fecha prevista para el parto de Kerr.

Excepto que ella entró en trabajo de parto, en Fort Worth, alrededor de las cinco de la mañana Daigneault había estado de regreso en Oklahoma City por aproximadamente una hora después del vuelo de medianoche desde Minnesota, donde el Thunder perdió ese juego de play-in. Se subió al coche y llegó a Fort Worth justo a tiempo para el nacimiento esa mañana, y más tarde esa noche los Sooners ganaron un título nacional. "Nuestro equipo realmente se unió alrededor de ella", dijo Kindler.

Hay beneficios obvios para un entrenador al estar casado con otro entrenador, como han descubierto Daigneault y Kerr. Hay un entendimiento de los trabajos, un entendimiento de las largas horas y las noches tardías y los viajes y la imprevisibilidad. Pero cuando están en casa, intentan estar en casa, no seguir trabajando.

"Definitivamente hay muchas más cosas que definen nuestra relación juntos, comenzando con nuestros hijos ahora", dijo Daigneault. "Eso ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, pero incluso más allá de eso, siempre hemos tratado de compartimentarlo de una manera bastante saludable porque a ambos nos gusta estar en casa cuando estamos en casa y no solo usar la casa como una extensión de nuestros trabajos."

Daigneault obtuvo su maestría en Florida, aunque originalmente tenía la intención de obtenerla inmediatamente después de graduarse de Connecticut. Si se hubiera ceñido a ese horario, casi con certeza no habría entrenado en Holy Cross. Podría no haber llegado a Florida. Podría no haber conocido a Kerr. Podría no estar casado con alguien con siete campeonatos nacionales y contando. Podría no haber llegado a Oklahoma City. Podría haberse perdido estas Finales de la NBA.

"Si repitieras mi vida diez millones de veces —solía decir un millón, pero ahora que estamos jugando en las Finales de la NBA, diré diez millones— esto solo sucedería una vez", dijo Daigneault. "Y así, nunca hay un minuto en el que no esté agradecido."

