Marineros se sostienen hasta el final y superan por 7-6 a Mellizos

El dominicano de los Marineros de Seattle Julio Rodriguez le lanza agua al venezolano Eugenio Suárez tras conectar un jonrón de dos carreras frente al relevista de Oliver Ortega de los Mellizos de Minnesota en el encuentro del lunes 17 de julio del 2023. (AP Foto/Stephen Brashear) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.