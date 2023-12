Marineros acuerdan contrato por dos años y 24 millones con el receptor Mitch Garver, dice fuente AP

ARCHIVO - Mitch Garver, derecha, de los Rangers de Texas, celebra después de batear un cuadrangular en contra de los Diamondbacks de Arizona durante la quinta entrada del Juego 2 de la Serie Mundial, el sábado 28 de octubre de 2023, en Arlington, Texas. El domingo 24 de diciembre de 2023, los Marineros de Seattle reforzaron su plantilla al llegar a un acuerdo por dos años y 24 millones de dólares con el receptor agente libre Mitch Garver. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.