María Pérez completa doblete español en la marcha 20 km en Budapest

La española María Pérez cruza la meta para ganar la marcha de 20 kilómetros en el Mundial de atletismo, el domingo 20 de agosto de 2023, en Budapest. (AP Foto/Martin Meissner)

La mexicana Alegna González (1:27:36) entró quinta, seguida por la ecuatoriana Glenda Morejón (1:27:40).

El ritmo de la carrera fue el mejor registrado en la historia de los mundiales de atletismo: las seis primeras bajaron de los 1:28.

Pérez se convirtió en la segunda española que se consagra en un Mundial de atletismo, siguiendo los pasos de Niurka Montalvo — oro en el salto de longitud en el campeonato de 1999 en Sevilla.

“Me siento muy feliz. Creo que no había mejor manera de mostrar las cosas que intentándolo", dijo Pérez- Hay un refrán que dice ‘lo que no te mata te hace más fuerte’. Yo soy más impulsiva y he tenido que esperar mi momento, eso es lo que se me ha resistido más. He sabido controlarlo todo, tenerlo todo en mente, y he podido disfrutar el último kilómetro”.

