Manchester City e Inter de Milán se miden en una final con historias de contrastes

Jugadores del Inter Milán celebran con el trofeo al final de la Copa de Italia, partido en el que superaron a Fiorentina en el estadio Olímpico de Roma, el miércoles 24 de mayo de 2023. Lautaro Martínez anotó un par de goles en la remontada del Inter de Milán para ganar 2-1 en la Copa de Italia. (AP Foto/Andrew Medichini)