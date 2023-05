Manchester City conquista su tercera Liga Premier consecutiva tras derrota del Arsenal

Ben Mee del Brentford y Dejan Kulusevski del Tottenham pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el sábado 20 de mayo del 2023. (John Walton/PA via AP) PA Wire

Un banner celebrando la obtención del título fue develando en el Estadio Etihad del Manchester City el sábado 20 de mayo del 2023 después de que el Arsenal perdió por 1-0 ante el Nottingham Forest. (AP Foto/Jon Super) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved