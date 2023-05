Man City arrasa 4-0 al Real Madrid para avanzar a la final de 'Champions'

Bernardo Silva celebra tras marcar el segundo gol del Manchester City ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles 17 de mayo de 2023, en Manchester. (AP Foto/Jon Super) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Erling Haaland, Manuel Akanji y Ruben Dias, desde la derecha, celebran el tercer gol del Manchester City ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles 17 de mayo de 2023, en Manchester. (AP Foto/Jon Super)

El técnico del Manchester City Pep Guardiola reacciona tras el primer gol de Bernardo Silva ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles 17 de mayo de 2023, en Manchester. (AP Foto/Jon Super)