Mahomes y los Chiefs sobreviven ante los Vikings; Kelce anota luego de lastimarse el tobillo

Travis Kelce (87) tight end de los Chiefs de Kansas City celebra con su compañero el quarterback Patrick Mahomes (izquierda), luego de atrapar un touchdown de 4 yardas durante la 2da mitad del juego ante los Vikings de Minnesotam en Mineápolis, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved