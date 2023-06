Maeda cuelga 5 ceros en su regreso y Mellizos ganan 4-1 a Tigres

Kyle Farmer (12), segunda base de los Mellizos de Minnesota, lanza para completar un doble play mientras que Matt Vierling (8), de los Tigres de Detroit, se barre en segunda, en la sexta entrada del juego de béisbol, el viernes 23 de junio de 2023, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved