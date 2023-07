Lundgaard gana por primera vez en la IndyCar; se lleva la carrera en Toronto

El piloto de Rahal Letterman Lanigan Racing, Christian Lundgaard celebra frente a su equipo tras la victoria en la Honda IndyCar en Toronto el domingo 16 de julio del 2023. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

“Pero no lo he visto, entonces no sé cómo se ve”, admitió el danés de 21 años mientras se frotaba el labio superior durante la conferencia de prensa. “Tendré que esperar”.