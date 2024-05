Los Timberwolves arrollan a los campeones defensores Nuggets, que están 0-2 en la serie

Naz Reid, izquierda, de los Timberwolves de Minnesota, pasa el balón mientra que Aaron Gordon, derecha, defiende en la primera mitad del Juego 2 de la serie de segunda ronda de playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 6 de mayo de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.