Los Pacers derrotan 130-109 a Knicks en el Juego 7 y pasan a las finales de la Conferencia Este

Donte DiVincenzo (0), de los Knicks de Nueva York, marca a Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, mientras éste toma un tiro durante la primera mitad del Juego 7 de la serie de postemporada de segunda ronda, el domingo 19 de mayo de 2024, en Nueva York. (AP Photo/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.