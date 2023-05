Los Nuggets, el equipo que sin drama está en las Finales de la NBA

El pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic recibe palmadas en la cabeza tras recibir el trofeo de MVP de las finales de conferencia al superar a los Lakers de Los Ángeles en el juego 4 de las finales de la Conferencia Oeste el lunes 22 de mayo del 2023. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador de los Nuggets de Denver sostiene el trofeo de campeón de conferencia tras vencer en el juego 4 de las finales de la Conferencia Oeste a los Lakers de Los Ángeles el lunes 22 de mayo del 2023. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, dispara frente a Anthony Davis, de los Lakers de Los Ángeles, en el tercer partido de la final de la Conferencia Oeste, el sábado 20 de mayo de 2023 (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jamal Murray, de los Nuggets de Denver, celebra un enceste en el segundo partido de la final del Oeste ante los Lakers de Los Ángeles, el jueves 18 de mayo de 2023 (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic lanza el balón sobre Rui Hachimura de los Lakers de Los Ángeles en el juego 4 de las finales de la Conferencia Oeste el lunes 22 de mayo del 2023. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved