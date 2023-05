Los Dodgers ganan a los Filis por 13-4 con 4 jonrones

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles David Peralta (6) celebra con Mookie Betts (50) tras pegar un jonrón en el segundo inning de su juego de béisbol contra los Filis de Filadelfia en Los Ángeles, el lunes 1 de mayo de 2023. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved