Los Diamondbacks vencen con dos carreras tardías 6-4 a los Tigres y evitan la barrida

Corbin Carroll (7), de los Diamondbacks de Arizona, choca los cinco con sus compañeros de equipo después de anotar su primera carrera contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada de un juego de béisbol, el domingo 19 de mayo de 2024, en Phoenix. Carroll estaba a salvo. (AP Foto/Darryl Webb) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved