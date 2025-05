Los 49ers liberan al ala defensiva Drake Jackson, selección de segunda ronda en 2022

ARCHIVO - Drake Jackson (95), de los 49ers de San Francisco, trata de evadir un bloqueo de Jedrick Wills Jr., liniero ofensivo de los Browns de Cleveland, durante un partido de fútbol americano de la NFL, el 15 de octubre de 2023, en Cleveland. (AP Foto/Kirk Irwin, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.