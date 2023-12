Liverpool vuelve a la cima de la clasificación con triunfo 2-0 ante Burnley

Chris Wood del Nottingham Forest celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol en el encuentro ante el Newcastle en la Liga Premier el martes 26 de diciembre del 2023. (Owen Humphreys/PA via AP) PA Wire

Darwin Nuñez del Liverpool aplaude mientras sale del campo en el encuentro de la Liga Premier ante el Burnley el martes 26 de diciembre del 2023.