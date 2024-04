Liverpool sigue en la pelea por el título de la Liga Premier con triunfo 3-1 ante Fulham

Idrissa Gueye del Everton celebra con sus compañeros tras anotar en el duelo de la Liga Premier ante el Nottingham Forest el domingo 21 de abril del 2024. (Peter Byrne/PA via AP) PA Wire

Ryan Gravenberch del Liverpool celebra con su compañero Virgil van Dijk tras anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro ante el Fulham en la Liga Premier el domingo 21 de abril del 2024.