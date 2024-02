Limitado Heat se impone 119-110 a Kings para ligar cuatro victorias al hilo

Jaime Jaquez Jr. (11), del Heat de Miami, comienza un rompimiento rápido con Haywood Highsmith (24) en el primer cuarto del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Kings de Sacramento, en Sacramento, California, el lunes 26 de febrero de 2024. (AP Foto/José Luis Villegas) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved