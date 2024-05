Liga francesa suspende a Camara del Mónaco por cubrir un mensaje contra la homofobia en su camiseta

ARCHIVO - Foto del 22 de octubre del 2023, Mohamed Camara del Mónaco reacciona durante el encuentro ante Metz de la liga francesa. El viernes 31 de mayo del 2024, la liga suspende 4 encuentros al jugador por cubrir un brazalete contra la homofobia. (AP Foto/Daniel Cole, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved