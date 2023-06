Libertadores: Siete clasificados a octavos se definen esta semana

Pablo Solari, de River Plate de Argentina, controla el balón durante el partido contra Fluminense de Brasil, en la Copa Libertadores, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Matías Rojas de Racing Club de Argentina festeja su gol contra Flamengo de Brasil en la Copa Libertadores, el jueves 8 de junio de 2023, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado)

Hulk de Atlético Mineiro de Brasil celebra su gol ante Alianza Lima de Perú en la Copa Libertadores, el martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)