Lewis Hamilton desmiente acercamiento con Red Bull

El piloto Lewis Hamilton de Mercedes en el circuito de Yas Marina en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el jueves 23 de noviembre de 2023. (AP Foto/Kamran Jebreili)

“Hace años que no hablo con Christian. Que yo sepa, nadie de mi equipo ha hablado con él", dijo Hamilton en el marco del Gran Premio de Abu Dabi. “He consultado con todos, y nadie ha mantenido contacto con él. Sin embargo, él fue el que se me contactó al comienzo del año para tener una reunión al final de la temporada”.

“Lo encendí y obviamente tenía cientos de mensajes. Me fijé que había uno de Christian diciendo de quería hablar al final de la temporada”, relató Hamilton. “Respondí que lo había visto muy tarde. Me limité a felicitarle por el año increíble que tuvieron y a decirle que confiaba en poder pelear contra ellos pronto y él (Horner) me contestó diciéndome lo mismo. Nada más".

Verstappen dominó el campeonato de este año con mayor superioridad que en 2022. Rumbo al GP de Abu Dabi, el último de la temporada, el neerlandés de 26 años, saldrá en busca de extender su récord con una 19na victoria en la campaña.

Verstappen respondió el jueves a una pregunta sobre si le gustaría tener a Hamilton como compañero.

“¿Qué se supone que debo añadir? Eso no va a suceder. No hay ponerse a inventar historias cuando no va a suceder”, señaló. “Me daría igual, no importa, cualquiera (podría ser mi compañero). No quiero apuntar en particular a Lewis porque son tantos los pilotos buenos”.

El mexicano Sergio Pérez es el otro piloto de Red Bull.

Hamilton es dueño del récord de la F1 con 103 victorias, pero está por completar una segunda victoria seguida sin subir a lo más alto del podio a menos que gane el domingo.

“Me gustaría no encontrarme en esta posición”, dijo Hamilton. “Pero supongo que implica que debemos trabajar más fuerte este fin de semana y estoy entusiasmado de entrar en batalla”.

