Leonel Martínez, el tirador venezolano de 60 años que volverá a ser olímpico después de 4 décadas

ARCHIVO - El venezolano Leonel Martínez compite en la final de fosa del tiro en los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el 27 de octubre de 2023. Martínez tenía 20 años cuando compitió en los Juegos de Los Ángeles de 1984. Volverá a una cita olímpica, en París 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)