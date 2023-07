Ledecky sigue haciendo historia al ganar los 800 metros en el Campeonato Mundial

La medallista de plata china Li Bingjie junto la ganadora de la prueba de los 800 metros libres, la estadounidense Katie Ledecky y la australiana Ariarne Titmus, quien fue bronce celebran en la ceremonia de entrega de medallas del Campeonato Mundial en Fukuoka, Japón el sábado 29 de julio del 2023. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved