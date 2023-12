Lautaro anota y el Inter retoma el liderato de la Serie al golear 4-0 a Udinese

Milan Djuric del Hellas Verona y Luis Alberto de la Lazio pelean por el balón en el encuentro de la Serie A en el Estadio Marcantonio Bentegodi el sábado 9 de diciembre del 2023. (Paola Garbuio/LaPresse via AP) LaPresse LaPresse

Ademola Lookman del Atalanta celebra tras anotar el primer gol de su equipo en el encuentro ante el AC Milan de la Serie A en el Estadio Gewiss el sábado 9 de diciembre del 2023. (Spada/LaPresse via AP) LaPresse