Las esperanzas de playoffs de los Packers se desvanecen por una débil defensiva

Baker Mayfield (6), quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, celebra con el centro Robert Hainsey después de lanzar un pase de anotación de 52 yardas durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Packers de Green Bay, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved