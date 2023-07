Las ausencias acaparan la atención en el inicio de los campamentos de la NFL

ARCHIVO - Foto del 1 de enero del 2023, el corredor de los Gigantes de Nueva York Saquon Barkley ingresa al campo en el juego ante los Colts de Indianápolis. El lunes 17 de julio del 2023, Barkley u los Gigantes no llegan a un acuerdo para un contrato a largo plazo. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.