Lakers remontan a Warriors 104-101 y lideran la serie 3-1

El jugador de los Warriors de Golden State Stephen Curry, a la izquierda, tira a canasta junto al jugador de los Lakers de Los Ángeles Anthony Davis en la primera mitad de su juego 4 de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA el lunes 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.