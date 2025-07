La versatilidad de Kyle Hamilton lo coloca como el mejor safety en el ranking de AP

ARCHIVO - Kyle Hamilton, de los Ravens de Baltimore, actúa en el partido de comodines ante los Steelers de Pittsburgh, el sábado 11 de enero de 2025 (AP Foto/Terrance Williams, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Kerby Joseph (31), de los Lions de Detroit, disputa el partido del 30 de diciembre de 2024 ante los 49ers de San Francisco (AP Foto/Scot Tucker, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Xavier McKinney, de los Packers de Green Bay, corre durante el partido de comodines ante los Eagles de Filadelfia, el domingo 12 de enero de 2025 (AP Foto/Terrance Williams, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO Brian Branch, safety de los Lions de Detroit, realiza una cobertura en el partido del domingo 10 de noviembre de 2024, ante los Texans de Houston (AP Foto/Maria Lysaker, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.