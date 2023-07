La UEFA remueve a la Juventus de la Conference League por contabilidad falsa

En foto del 27 de julio del 2023, el mediocampista de la Juventus Weston McKennie controla el balón en un encuentro de exhibición ante el AC Milan. El viernes 28 de julio del 2023, la Juventus quedó fuera de la Europa Conference League y tendrá que pagar una multa a la UEFA por contabilidad falsa. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved