La UEFA aplaza un partido tras la muerte de un hincha en choques violentos en Grecia

Una bandera del equipo de AEK de Atenas ondea a media asta ante el estadio OPAP mientras pasa una ambulancia, tras enfrentamientos durante la noche entre hinchas rivales en el suburbio de Nea Filadelfia, en Atenas, Grecia, el martes 8 de agosto de 2023. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved