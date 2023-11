La Serie Mundial voló: Los juegos de 9 entradas promediaron el tiempo más rápido en 27 años

Bruce Bochy, manager de los Rangers de Texas, alza el trofeo de campeón después del Juego 5 de la Serie Mundial de béisbol, luego de vencer a los Diamondbacks de Arizona, el miércoles 1 de noviembre de 2023, en Phoenix. Los Rangers ganaron 5-0 para ganar la serie 4-1. (AP Foto/Brynn Anderson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.