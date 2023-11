La resurgida defensiva de Denver recupera tres balones en el triunfo de 29-12 ante los Browns

Russell Wilson, izquierda, quarterback de los Broncos de Denver, anota un touchdown, superando a los defensivos de los Browns de Cleveland, el cornerback Mike Ford (28), el defensive tackle Dalvin Tomlinson (94) y el linebacker Sione Takitaki (44) durante la primera mitad del juego de la NFL el domingo 26 de noviembre de 2023, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.