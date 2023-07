La paridad y más equipos podrían deparar sorpresas en el Mundial femenino

Las jugadoras de la selección de Argentina saludan a la afición al término de un amistoso contra Perú previo al Mundial femenino, el viernes 14 de julio de 2023, en San Nicolás, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Linda Caicedo, de la selección de Colombia, cabecea el balón en un entrenamiento en Bogotá, el jueves 6 de julio de 2023 (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Las jugadores de Estados Unidos alzan el trofeo de campeones del mundo tras vencer a Holanda en la final de la Copa Mundial, el 7 de julio de 2019, en Decines, Francia. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

La entrenadora de la selección de fútbol de mujeres de Brasil, la sueca Pia Sundhage, al centro, da instrucciones a las jugadoras durante una práctica en el centro Granja Comary en Teresopolis, Brasil, el viernes 23 de junio de 2023, con vistas a la Copa Mundial Femenina avalada por la FIFA. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La argentina Yamila Rodríguez, con el tatuaje Se Valiente en el cuello, durante un amistoso contra Perú previo al Mundial femenino, el viernes 14 de julio de 2023, en San Nicolás, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La inglesa Leah Williamson señala durante la Finalissima ante Brasil, el 6 de abril del 2023 (AP Foto/Ian Walton, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La delantera estadounidense Alex Morgan (centro) alza el trofeo de la SheBelieves Cup tras vencer 2-0 a Brasil, el miércoles 22 de febrero de 2023, en Frisco, Texas. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.