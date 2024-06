La final de Roland Garros: Alcaraz va por su 3er título de Grand Slam y Zverev por el 1ro

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de Francia, el viernes 7 de junio de 2024. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Lo he dicho antes y lo digo otra vez: no estaba preparado. No estaba preparado para ganar mi Grand Slam. No había madurado lo suficiente, era quizás muy niño todavía. No sabía lo que significa el momento. Y por eso perdí”, recordó Zverev sobre lo ocurrido en un casi vacío estadio Arthur Ashe durante la pandemia de COVID-19. "Ahora tengo 27 años, tengo más edad. Si no es ahora, ¿entonces cuándo?”