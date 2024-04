Krejci rompe récord personal con 18 puntos y seis triples, los Hawks vencen 113-101 a los Bulls

El escolta de los Hawks de Atlanta, Bogdan Bogdanovic, centro, busca pasar mientras el escolta de los Bulls de Chicago, Ayo Dosunmu, izquierda, y el escolta Coby White, escolta, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Chicago, el lunes 1 de abril de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.