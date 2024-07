Klay Thompson dejará a los Warriors y se unirá a los Mavericks, según fuentes de AP

ARCHIVO - El escolta de los Warriors de Golden State, Klay Thompson durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el martes 9 de abril de 2024, en Los Ángeles. Klay Thompson dejará atrás a los Golden State tras un acuerdo con los Mavericks de Dallas, campeones de la Conferencia Oeste, y cambiar de franquicia por primera vez en sus 13 años de carrera en la NBA, dijeron el lunes 1 de julio de 2024 dos personas con conocimiento de la decisión. (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved