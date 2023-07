Kipyegon establece nuevo récord de la milla; es su tercer marca mundial en menos 2 meses

En foto del 6 de agosto del 2021, la keniata Faith Kipyegon celebra tras ganar la final de los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio. El viernes 21 de julio del 2023, establece un nuevo récord mundial de la milla, es su tercera marca mundial en menos de dos meses. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved