Kimbrel llega a 422 salvamentos, Santander batea 3 dobles y Orioles vencen 9-7 a Reales

Gunnar Henderson (2), Ryan Mountcastle (6), Jordan Westburg (11) y Ramón Urías (29) de los Orioles de Baltimore celebran después de su partido de béisbol contra los Reales de Kansas City el sábado 20 de abril de 2024, en Kansas City, Missouri. Los Orioles ganaron 9-7. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved