Khelif, boxeadora argelina rodeada por la controversia, se instala en el combate por el oro olímpico

La argelina Imane Khelif celebra luego de imponerse a la tailandesa Janjaem Suwannapheng en la semifinal de boxeo de los Juegos Olímpicos, categoría de los 66 kilogramos, el lunes 6 de agosto de 2024, en París (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved