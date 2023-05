Kepler ingresa a lista de lesionados de 10 días de Mellizos

En foto del miércoles 10 de mayo del 2023, Max Kepler de los Mellizos de Minnesota celebra tras anotar la carrera de la victoria ante los Padres de San Diego en la 11ma entrada. El sábado 13 de mayo del 2023, Kepler ingresa a la lista de lesionados de 10 días. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved