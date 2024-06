Kelly escapa ante bases llenas; Medias Rojas baten récord con 9 bases robadas y ganan 9-3 a Yankees

El dominicano de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers (derecha) celebra junto a su compatriota Emmanuel Valdez (izquierda), mientras regresa al banquillo luego de anotar en un triple de Connor Wong durante la séptima entrada del juego de béisbol ante los Yankees de Nueva York, el domingo 16 de junio de 2024, en Boston. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.