Justin Verlander hará su debut en la temporada con los Astros el viernes por la noche en Washington

ARCHIVO - El lanzador de los Astros de Houston, Justin Verlander, lanza durante un entrenamiento de primavera de béisbol el 14 de febrero de 2024, en West Palm Beach, Florida. Verlander fue programado para hacer su segunda apertura de rehabilitación para Doble-A Corpus Christi el sábado 13 de abril por la noche. El tres veces ganador del premio Cy Young abrió la temporada en la lista de lesionados con inflamación en el hombro derecho. (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.