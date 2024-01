Justicia argentina falla contra sociedades anónimas deportivas impulsadas por Milei

ARCHIVO - El presidente argentino, Javier Milei, sale del museo del Holocausto tras asistir a una ceremonia por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en Buenos Aires, Argentina, el viernes 26 de enero de 2024. Una corte de apelaciones declaró el martes 30 de enero de 2024 la inconstitucionalidad de una reforma laboral que Milei había impulsado por decreto a fines del año pasado, desatando la ira de las principales centrales sindicales. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved