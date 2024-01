Jürgen Klopp anuncia sorpresivamente que dejará al Liverpool al final de la temporada

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Foto del 1 de junio del 2019, el técnico del Liverpool Jürgen Klopp levanta el trofeo de la Liga de Campeones durante la celebración con sus jugadores tras vencer al Tottenham en la final. (AP Foto/Armando Franca, Archivo)

ARCHIVO - Foto del 7 de marzo del 2020, el técnico del Liverpool Jürgen Klopp celebra al final del encuentro ante el Bournemouth en la Liga Premier. (AP Foto/Jon Super, Archivo)

“Soy como un auto deportivo. No el mejor, pero uno bueno. Aún puedo ir a 160, 170, 180 millas por hora, pero yo soy el único que me percato que la aguja comienza a bajar”, indicó. “El mundo no lo ve. Eso es bueno. Entonces sigues tanto como puedes, pero luego necesitas un descanso”.

“Por supuesto, me conozco, no puedo estar quieto, encontraré algo más qué hacer. Pero no dirigiré ningún club o país por la menos un año, no es posible. No puedo, ni quiero hacerlo”.